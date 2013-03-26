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市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因冷锋侵袭美国大平原小麦产区

路透3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，交易商称，因冷锋将侵袭美国大平原，市场担忧这将使原本遭受干旱天气影响的作物将进一步受损。

指标指CBOT-5月软红冬麦期货 收涨4-1/4美元，至每蒲式耳7.31-1/2美元，但在接近40日移动均线时遇阻，自2月1日以来，该合约未曾升穿这一关键技术阻力位。

本周将出现的深冻天气可能损及大平原南部部分硬红冬麦的生长。

韩国Nonghyup Feed Inc标购5.5万吨饲料用小麦，产地不限，8月交割。

Agriculture consultancy UkrAgroConsult预计，2013年乌克兰小麦收成为2,107万吨，高于上年的1,320万吨。

韩国的Daehan Flour Mills Co Ltd寻求购买3.3万吨澳大利亚制粉小麦，6月付运。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,347口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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