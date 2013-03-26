芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因冷锋侵袭美国大平原小麦产区

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，交易商称，因冷锋将侵袭美国大平原，市场担忧这将使原本遭受干旱天气影响的作物将进一步受损。
指标指CBOT-5月软红冬麦期货 收涨4-1/4美元，至每蒲式耳7.31-1/2美元，但在接近40日移动均线时遇阻，自2月1日以来，该合约未曾升穿这一关键技术阻力位。
本周将出现的深冻天气可能损及大平原南部部分硬红冬麦的生长。
韩国Nonghyup Feed Inc标购5.5万吨饲料用小麦，产地不限，8月交割。
Agriculture consultancy UkrAgroConsult预计，2013年乌克兰小麦收成为2,107万吨，高于上年的1,320万吨。
韩国的Daehan Flour Mills Co Ltd寻求购买3.3万吨澳大利亚制粉小麦，6月付运。
今日CBOT小麦期货预估成交量为95,347口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。