芝加哥期市：CBOT小麦收高，因全球需求上升及美国大平原迎来冷锋

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨至五周高位，交易商说，因全球小麦需求上升。
指标CBOT-5月软红冬麦期货 在周三升穿关键技术阻力点40日移动均线，为2月1日来的首次。
市场继续担忧美国大平原近期迎来的冷锋可能损害部份硬红冬麦成长，这对小麦价格提供额外支持。
伊拉克透过名义规模为50,000吨的标购，买入350,000吨澳洲小麦。
分析师分预期，美国农业部周四早上公布的报告将显示，最新一周旧作小麦出口销售将介于200,000-475,000吨，高于之前一周的484,500吨。新作小麦出口销售料介于100,000-300,000吨，高于上周的88,800吨。
CBOT-5月软红冬麦期货 收涨5-1/4美元，至每蒲式耳7.36-3/4美元，
今日CBOT小麦期货预估成交量为83,289口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。