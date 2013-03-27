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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因全球需求上升及美国大平原迎来冷锋

路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨至五周高位，交易商说，因全球小麦需求上升。

指标CBOT-5月软红冬麦期货 在周三升穿关键技术阻力点40日移动均线，为2月1日来的首次。

市场继续担忧美国大平原近期迎来的冷锋可能损害部份硬红冬麦成长，这对小麦价格提供额外支持。

伊拉克透过名义规模为50,000吨的标购，买入350,000吨澳洲小麦。

分析师分预期，美国农业部周四早上公布的报告将显示，最新一周旧作小麦出口销售将介于200,000-475,000吨，高于之前一周的484,500吨。新作小麦出口销售料介于100,000-300,000吨，高于上周的88,800吨。

CBOT-5月软红冬麦期货 收涨5-1/4美元，至每蒲式耳7.36-3/4美元，

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,289口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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