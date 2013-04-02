芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接买盘提振从九个月低点反弹

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商表示，在昨日跌至九个月低点后，今日出现逢低承接买盘。

价格反弹，因买家在两日大跌后重返市场。美国农业部上周四公布的报告显示，截至3月1日，美国小麦库存为12.35亿蒲式耳，超过11.77亿蒲式耳的预期，这引发市场大跌。

欧洲贸易商周二表示，台湾面粉加工协会(TFMA)向美国标购82,330吨磨粉小麦。

根据加拿大产业官员，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)暗示可能增加进口美国春麦，因一些加拿大春麦的质量不佳。

全球最大的小麦进口国－埃及农业部周二表示，今年埃及计划减少小麦进口约10%，而从国内采购。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.70-3/4美元，挫6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为174,848口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)