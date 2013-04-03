芝加哥期市：CBOT小麦期货大幅上扬，因出口传言和天气忧虑

路透4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大幅上扬，交易商称，因传言中国购买美国软红冬麦，和天气问题。

交易商称，市场传言中国购买了10船美国软红冬麦，中国储备粮管理总公司是买家。

自上周四价格回落后出现的空头回补也支撑小麦期价。

一位农业气象学家称，美国大平原南部和三角洲的很多地区周二出现降雨，且周三该地区会有更多降雨。Commodity Weather Group的气象学家Joel Widenor表示，“中西部最北部地区周六前可能迎来降雨，从大平原中部到五大湖周末前可能出现降雨。”

Widenor表示，降雨将惠及大平原的小麦生长，但在小麦种植带西南部约四分之一的地区可能不会有降水，对正在生长的小麦构成进一步压力。未来两周气温下降，并伴有间歇性降雨将导致春季田间作业放缓，并延迟部分地区早期玉米的播种。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.96-1/2美元，升25-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为219,220口。(完)

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