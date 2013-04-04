版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 5日 星期五 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因玉米市场表现疲弱

路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货走低，交易商称，受玉米期货跌至6月以来最低位拖累。

CBOT软红冬麦合约跌幅受限，因市场传言中国购买大量美国小麦，但交易尚未证实。

由各州和联邦气象学家发布的一份报告显示，美国大平原的干旱状况正在逐步缓解。

美国农业部周四表示，上周出口销售旧作小麦141,200吨，低于预估的25-50万吨。销售新作小麦174,800吨，高于预估的10-30万吨。

　　CBOT-5月小麦期货 结算价报6.94美元，跌2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为188,482口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐