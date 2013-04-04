芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因玉米市场表现疲弱

标题新闻：加拿大2月建筑许可较前月下降2.5%，安大略省建筑意愿跌幅居前--统计局
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路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货走低，交易商称，受玉米期货跌至6月以来最低位拖累。
CBOT软红冬麦合约跌幅受限，因市场传言中国购买大量美国小麦，但交易尚未证实。
由各州和联邦气象学家发布的一份报告显示，美国大平原的干旱状况正在逐步缓解。
美国农业部周四表示，上周出口销售旧作小麦141,200吨，低于预估的25-50万吨。销售新作小麦174,800吨，高于预估的10-30万吨。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.94美元，跌2-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为188,482口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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