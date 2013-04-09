芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布供需报告前收低

投行观点：Athene Holding评级从表现与大盘一致上调至表现优于大盘--KBW
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路透4月9日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收低，在美国农业部发布供需报告前交易商对近期升势锁定获利。
美国作物状况改善也令市场利空基调增加。
CBOT-5月软红冬麦领跌，录得4月1日来最大跌幅。
周一晚，美国农业部公布冬麦优良率为36%，高于一周前的34%。
美国农业部将在周三早发布最新的库存预估。路透访查的分析师预估均值为，2012/13年度美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳。
德意志银行将今年小麦价格预估下调22.7%，至每蒲式耳6.70美元。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.08-3/4美元，跌3-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为134,180口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个