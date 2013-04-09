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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 03:30 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布供需报告前收低

路透4月9日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收低，在美国农业部发布供需报告前交易商对近期升势锁定获利。

美国作物状况改善也令市场利空基调增加。

CBOT-5月软红冬麦领跌，录得4月1日来最大跌幅。

周一晚，美国农业部公布冬麦优良率为36%，高于一周前的34%。

美国农业部将在周三早发布最新的库存预估。路透访查的分析师预估均值为，2012/13年度美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳。

德意志银行将今年小麦价格预估下调22.7%，至每蒲式耳6.70美元。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.08-3/4美元，跌3-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,180口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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