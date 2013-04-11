芝加哥期市：CBOT小麦收高，因忧虑美国天气将损害作物成长

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透芝加哥4月11日 - 美国小麦期货周四上涨，交易商说，因忧虑美国大平原寒冷天气正损害当地作物生长。
在周三小麦价格大跌后，有一些低吸买盘，也支持小麦价格。
美国大平原部份地区气温跌至冰点以下，很可能损害部份硬红冬麦。堪萨斯州西部，德克萨斯州西北部以及俄克拉荷马州气温降至华氏18-22度。
美国农业部(USDA)在周四早上表示，上周出口销售旧作小麦263,500吨，新作小麦76,000吨。分析师原本预期出口销售旧作小麦100,000-250,000吨，新作小麦125,000-400,000吨。
美国农业部称，民间出口商报告销售360,000吨2013/14销售年度交割的美国软红冬麦往中国，证实上周推动小麦价格上涨的交易传闻。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.97-3/4美元，上升1美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为151,486口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --