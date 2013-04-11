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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 03:15 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因忧虑美国天气将损害作物成长

路透芝加哥4月11日 - 美国小麦期货周四上涨，交易商说，因忧虑美国大平原寒冷天气正损害当地作物生长。

在周三小麦价格大跌后，有一些低吸买盘，也支持小麦价格。

美国大平原部份地区气温跌至冰点以下，很可能损害部份硬红冬麦。堪萨斯州西部，德克萨斯州西北部以及俄克拉荷马州气温降至华氏18-22度。

美国农业部(USDA)在周四早上表示，上周出口销售旧作小麦263,500吨，新作小麦76,000吨。分析师原本预期出口销售旧作小麦100,000-250,000吨，新作小麦125,000-400,000吨。

美国农业部称，民间出口商报告销售360,000吨2013/14销售年度交割的美国软红冬麦往中国，证实上周推动小麦价格上涨的交易传闻。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.97-3/4美元，上升1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,486口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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