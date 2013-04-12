芝加哥期市：CBOT小麦收高2.4%，因出口及饲料需求上升

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货收高2.4%，交易商说，因预期美国出口上升,燃点买盘。
此外，软红冬麦饲料需求继续增长，因软红冬麦期货价格较硬红冬麦贴水每蒲式耳40美分。
指标CBOT软红冬麦合约本周收升2.2%，周五盘中升穿技术阻力点30日和40日移动均线。
分析师和交易消息称，中国预料将利用进口价格便宜的机会，以满足其不断增长的饲料需求，今年将签订更多大规模交易。上周中国订购其最大规模的美国软红冬麦。
冷锋将威胁推迟如北达科他州等大平原北部州份春麦播种，当地土壤温度太低，不宜种植。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.14-3/4美元，上升17美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为121,644口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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