版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 13日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高2.4%，因出口及饲料需求上升

路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货收高2.4%，交易商说，因预期美国出口上升,燃点买盘。

此外，软红冬麦饲料需求继续增长，因软红冬麦期货价格较硬红冬麦贴水每蒲式耳40美分。

指标CBOT软红冬麦合约本周收升2.2%，周五盘中升穿技术阻力点30日和40日移动均线。

分析师和交易消息称，中国预料将利用进口价格便宜的机会，以满足其不断增长的饲料需求，今年将签订更多大规模交易。上周中国订购其最大规模的美国软红冬麦。

冷锋将威胁推迟如北达科他州等大平原北部州份春麦播种，当地土壤温度太低，不宜种植。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.14-3/4美元，上升17美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为121,644口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐