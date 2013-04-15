芝加哥期市：CBOT小麦期货收低3%，受技术性卖盘拖累

路透4月15日 - 美国小麦周一大跌，指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货录得两周来最大单日跌幅，交易商说，因受一波技术卖盘拖累。

CBOT-5月小麦期货 盘中跌穿30日和40日关键支持位。

商品市场下跌，对小麦带来额外压力。在中国公布第一季经济增速低于预期后，市场担忧全球经济，令商品市场全线下跌。

天气预报美国大平原大部份地区将有更多降水，使受干旱影响的硬红冬麦可得到进一步缓解。

市场也忧虑冬麦种植地区低于正常的气温将损害部份作物成长。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验2,347.6万蒲式耳小麦，低于一周前的2,846.5万蒲式耳，也略低于预估的2,400-2,700万蒲式耳。

USDA周一早上称，民间出口商表示出售480,000吨2013/14作物销售年度的美国软红冬麦往中国。

市场原本就预期USDA将公布该宗交易，故未能为周一小麦价格带来支持。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.93-3/4美元，劲跌21美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为133,781口。(完)

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