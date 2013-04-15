芝加哥期市：CBOT小麦期货收低3%，受技术性卖盘拖累

台湾股市：盘中下跌，台积电在财报出炉前走跌
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
路透4月15日 - 美国小麦周一大跌，指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货录得两周来最大单日跌幅，交易商说，因受一波技术卖盘拖累。
CBOT-5月小麦期货 盘中跌穿30日和40日关键支持位。
商品市场下跌，对小麦带来额外压力。在中国公布第一季经济增速低于预期后，市场担忧全球经济，令商品市场全线下跌。
天气预报美国大平原大部份地区将有更多降水，使受干旱影响的硬红冬麦可得到进一步缓解。
市场也忧虑冬麦种植地区低于正常的气温将损害部份作物成长。
美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验2,347.6万蒲式耳小麦，低于一周前的2,846.5万蒲式耳，也略低于预估的2,400-2,700万蒲式耳。
USDA周一早上称，民间出口商表示出售480,000吨2013/14作物销售年度的美国软红冬麦往中国。
市场原本就预期USDA将公布该宗交易，故未能为周一小麦价格带来支持。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.93-3/4美元，劲跌21美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为133,781口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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