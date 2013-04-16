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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 03:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨1.4%，在昨日大跌后反弹

路透4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，在昨日大跌后反弹，交易商称，因低吸买家入市。

收盘时，一波尾盘买盘将小麦期价推升至日高。指标CBOT-5月硬红冬麦合约 收在一关键技术指标五日移动均线之上。

美国农业部周一稍晚公布的作物生长报告显示，上周美国冬麦优良率为36%，与之前一周持平。许多分析师曾预计，冬麦优良率可能因美国大平原的寒冷天气而下降。

孟加拉国有谷物买家标购5万吨小麦以增加库存。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.03-1/2美元，升9-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为94,498口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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