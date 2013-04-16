芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨1.4%，在昨日大跌后反弹

路透4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，在昨日大跌后反弹，交易商称，因低吸买家入市。

美国农业部周一稍晚公布的作物生长报告显示，上周美国冬麦优良率为36%，与之前一周持平。许多分析师曾预计，冬麦优良率可能因美国大平原的寒冷天气而下降。