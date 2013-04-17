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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 03:16 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘持稳，受技术性卖盘拖累回吐稍早涨幅

路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货收盘基本持稳，市场回吐稍早涨幅，跌穿关键技术支撑位。

CBOT-5月合约稍早未能升穿一周高位7.15-1/2美元后引发一波卖盘。

分析师分预计，美国农业部周四公布的周度报告将显示，上周出口销售旧作小麦5-32.5万吨，新作小麦8-50万吨。

天气预报显示，一直到周五，硬红冬麦种植带的部分地区将出现暴风雪，美国大平原将迎来至多2-4.5英寸的降雪。这将给受干旱侵袭地区带来受欢迎的湿度，但气温下降可能威胁部分作物的生长。预计内布拉斯加州西部到明尼苏达州的中部到西南部将出现降雪。

埃及负责粮食供应的部长周三称，一旦需要，该国能“根据需要购买小麦”，目前埃及小麦库存减少。

俄罗斯谷物联合会的主席表示，一旦今年夏季新作入库，该国将有足够的库存满足埃及的绝大部分需求。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.03-3/4美元，升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为123,903口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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