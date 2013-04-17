芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘持稳，受技术性卖盘拖累回吐稍早涨幅

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货收盘基本持稳，市场回吐稍早涨幅，跌穿关键技术支撑位。
CBOT-5月合约稍早未能升穿一周高位7.15-1/2美元后引发一波卖盘。
分析师分预计，美国农业部周四公布的周度报告将显示，上周出口销售旧作小麦5-32.5万吨，新作小麦8-50万吨。
天气预报显示，一直到周五，硬红冬麦种植带的部分地区将出现暴风雪，美国大平原将迎来至多2-4.5英寸的降雪。这将给受干旱侵袭地区带来受欢迎的湿度，但气温下降可能威胁部分作物的生长。预计内布拉斯加州西部到明尼苏达州的中部到西南部将出现降雪。
埃及负责粮食供应的部长周三称，一旦需要，该国能“根据需要购买小麦”，目前埃及小麦库存减少。
俄罗斯谷物联合会的主席表示，一旦今年夏季新作入库，该国将有足够的库存满足埃及的绝大部分需求。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.03-3/4美元，升1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为123,903口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。