芝加哥期市：CBOT小麦小升，因忧虑大平原种植缓慢

投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商说，因担忧美国大平原北部种植缓慢。
指标CBOT-5月软红冬麦 收高仅1/2美分，至每蒲式耳7.04-1/4美元元，连续第二天收位仅略高于上日收位。
尾盘一轮回补空头带动CBOT合约由跌转升。
周四早上美国农业部报告显示，上周出口销售旧作小麦552,100吨，远高于市场预期的50,000-325,000吨。销售新作小麦112.3万吨，高于预估的80,000-500,000吨。
本周中，美国大平原气温将再次降至零度以下，可能损害更多的硬红冬麦，此前在德州和俄克拉荷马州的气温降至华氏20-25度。
今日CBOT小麦期货预估成交量为71,626口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。