芝加哥期市：CBOT小麦小升，因忧虑大平原种植缓慢

指标CBOT-5月软红冬麦 收高仅1/2美分，至每蒲式耳7.04-1/4美元元，连续第二天收位仅略高于上日收位。

周四早上美国农业部报告显示，上周出口销售旧作小麦552,100吨，远高于市场预期的50,000-325,000吨。销售新作小麦112.3万吨，高于预估的80,000-500,000吨。

本周中，美国大平原气温将再次降至零度以下，可能损害更多的硬红冬麦，此前在德州和俄克拉荷马州的气温降至华氏20-25度。