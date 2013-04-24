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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 03:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因加拿大小麦种植料远超预期

路透4月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称加拿大统计局报告预计今年加拿大小麦种植远超预期。

交易商表示，尽管美国大平原霜冻天气可能对硬红冬麦作物伤害更大，但小麦期货仍下滑。

根据加拿大统计局对今年种植意向的首份报告，加拿大小麦种植面积预计超过预期及去年水平，因农户油菜籽种植面积不及预期。

市场预计周四美国农业部将公布最近一周出口销售美国旧作小麦20-40万吨，新作小麦40-60万吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.91-3/4美元，跌5-3/4美分。

5月小麦期货在所有关键移动均线切入位下方，主要阻力位料在50日移动均线切入位7.90-3/4美元，九日相对强弱指标为41。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,138口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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