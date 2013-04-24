芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因加拿大小麦种植料远超预期

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透4月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称加拿大统计局报告预计今年加拿大小麦种植远超预期。
交易商表示，尽管美国大平原霜冻天气可能对硬红冬麦作物伤害更大，但小麦期货仍下滑。
根据加拿大统计局对今年种植意向的首份报告，加拿大小麦种植面积预计超过预期及去年水平，因农户油菜籽种植面积不及预期。
市场预计周四美国农业部将公布最近一周出口销售美国旧作小麦20-40万吨，新作小麦40-60万吨。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.91-3/4美元，跌5-3/4美分。
5月小麦期货在所有关键移动均线切入位下方，主要阻力位料在50日移动均线切入位7.90-3/4美元，九日相对强弱指标为41。
今日CBOT小麦期货预估成交量为91,138口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。