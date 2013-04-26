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市场报道 | 2013年 4月 27日 星期六 03:19 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收在日低附近，受获利了结打压

路透4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌1.9%，收在日内低位附近，尾盘出现一轮卖盘，因投资人趁周四小麦上涨后获利了结。

本周CBOT-5月合约下滑3%，五个交易日中有四天下跌。周五，价格触及4月4日来的最低水平。

埃及GASC称，未来小麦标购条款将保持不变。国际交易商预料，埃及最早在下周开始开始重新买入。埃及是全球最大小麦进口国，自2月来一直没有买进小麦。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.88-3/4美元，跌12-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为106,494口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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