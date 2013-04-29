芝加哥期市：CBOT小麦涨2.8%，录得近四周最大单日升幅

路透4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易商说，受出口需求强劲，技术性买盘及一轮回补空头因素带动。
指标CBOT软红冬麦合约 收高2.8%，录得4月3日来最大单日升幅。
CBOT-5月小麦周一盘中升穿关键技术阻力位50日移动均线，为3月28日来首见。但未能收在该水平上方。
美国农业部周一早上表示，最新一周出口检验3,090万蒲式耳小麦，高于市场预期的2,100-2,500万。
分析师预期，堪萨斯州小麦单产平均为每英亩35.2蒲式耳，低于该州10年单产均值，因乾旱及4月霜冻。小麦质量协会年度州巡查将在周二开始。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.09-3/4美元，涨21美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为133,918口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)