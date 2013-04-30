芝加哥期市：CBOT小麦涨至一个月高位，因忧虑收成可能不及预期

路透4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅上涨，连升第二天，交易商说，因忧虑天气状况不佳可能导致冬麦收成低于预期。

近月CBOT软红冬麦合约在周二盘中触及3月28日来最高。

技术性买入也扶助推高小麦期货。CBOT软红冬麦合约在早盘短暂跌穿20日移动均线后寻获支持。

在4月，近月CBOT小麦合约 上升5.1%，为7月来最大单月涨幅。

MDA Weather Services气象学家Don Keeney说，美国大平原料将迎来另一股冷锋，堪萨斯州，科罗拉多州东部及内布拉斯加州将有降雪。

寒冷的春天令整个美国大平原的硬红冬麦生长面临压力，这些冬麦本已因土壤乾涸而使生长受到影响。

在小麦质量协会的年度巡查中，作物巡查员表示，堪萨斯州中东部地区冬麦单产预估将略低于上年，而且作物生长较正常晚了一到两周。

美国农业部周一稍晚称，上周冬麦优良率跌至33%，为1996年以来同期的最低水平，之前一周为35%。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.21-3/4美元，涨12美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为147,068口。(完)

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