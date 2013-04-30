芝加哥期市：CBOT小麦涨至一个月高位，因忧虑收成可能不及预期

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅上涨，连升第二天，交易商说，因忧虑天气状况不佳可能导致冬麦收成低于预期。
近月CBOT软红冬麦合约在周二盘中触及3月28日来最高。
技术性买入也扶助推高小麦期货。CBOT软红冬麦合约在早盘短暂跌穿20日移动均线后寻获支持。
在4月，近月CBOT小麦合约 上升5.1%，为7月来最大单月涨幅。
MDA Weather Services气象学家Don Keeney说，美国大平原料将迎来另一股冷锋，堪萨斯州，科罗拉多州东部及内布拉斯加州将有降雪。
寒冷的春天令整个美国大平原的硬红冬麦生长面临压力，这些冬麦本已因土壤乾涸而使生长受到影响。
在小麦质量协会的年度巡查中，作物巡查员表示，堪萨斯州中东部地区冬麦单产预估将略低于上年，而且作物生长较正常晚了一到两周。
美国农业部周一稍晚称，上周冬麦优良率跌至33%，为1996年以来同期的最低水平，之前一周为35%。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.21-3/4美元，涨12美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为147,068口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1