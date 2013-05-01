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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫1.4%，因交易商锁定获利

路透5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫，交易商称在两日大涨后有获利了结，未受对大平原作物受损的担忧影响。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.21美元，跌1.4%或10美分，在过去两日大涨38-1/2美分。

本周美国大平原预计将再度遭遇冷锋，周四和周五早间气温将降至华氏25-29度，足以对硬红冬麦造成损害。

分析师预计周四早间美国农业部将公布最近一周旧作小麦出口销售15-25万吨，之前一周为7.17万吨，新作小麦出口销售30-40万吨，之前一周为23.47万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,499口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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