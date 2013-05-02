芝加哥期市：小麦期货收涨1.2%，因担忧作物受损和播种延迟

路透5月2日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周四大涨，因担忧低温天气可能损害冬麦作物，以及大平原北部的风暴可能导致春季作物种植再度延迟。

玉米市场涨势也增加了小麦市场的利多基调，提振价格。

一份年度田间巡查报告称，堪萨斯州东南部地区硬红冬麦的收成前景较一年前改善，因土壤湿度充足。小麦质量委员会为期三天的堪萨斯州田间巡查的最后结果于周四下午公布。

美国农业部周四上午公布的周度出口销售报告显示，上周出口销售旧作小麦21.92万吨，与15-25万吨的预期一致。销售新作小麦49.73万吨，高于30-40万吨的预估。

美国州和联邦气象学家在周度乾旱监测报告中指出，美国小麦的主要产区高地平原地区的严重乾旱上周有所缓解。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.28-1/2美元，升7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,470口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)