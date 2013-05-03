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市场报道 | 2013年 5月 4日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低，本周大涨4.7%

路透5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，交易商称周末有一波获利了结卖盘。

CBOT-7月小麦期货 稍早上涨，但未能升穿本周高位7.36-3/4美元后转跌。

本周近月小麦期货大涨4.7%，为3月中来最大周度升幅，并结束两周连跌。

消息人士表示，分析机构Informa Economics预计今年美国冬麦产量为15.29亿蒲式耳，低于市场预估的15.81亿。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.21美元，跌7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,477口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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