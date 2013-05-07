芝加哥期市：小麦期货反弹，受助于低吸买盘

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥5月7日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，交易商称，受助于周一下跌后出现的一波低吸买盘。
尾盘出现的一波买盘推动指标CBOT-7月软红冬麦期货 升穿30日移动均线这一关键技术位。
美国农业部周一下午表示，上周冬麦优良率为32%，低于之前一周的33%。
报告还显示，春麦播种率为23%，远低于50%的五年均值。
漫长的冬季可能使欧盟主要谷物出产国推迟小麦收割。
乌克兰春大麦和春小麦的收成可能减少多至30%。
CBOT-7月小麦合约 升6-1/4美分，收报每蒲式耳7.09美元。
今日CBOT小麦期货成交量预计为82,320口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。