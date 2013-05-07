芝加哥期市：小麦期货反弹，受助于低吸买盘

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，交易商称，受助于周一下跌后出现的一波低吸买盘。

尾盘出现的一波买盘推动指标CBOT-7月软红冬麦期货 升穿30日移动均线这一关键技术位。

美国农业部周一下午表示，上周冬麦优良率为32%，低于之前一周的33%。

报告还显示，春麦播种率为23%，远低于50%的五年均值。

漫长的冬季可能使欧盟主要谷物出产国推迟小麦收割。

乌克兰春大麦和春小麦的收成可能减少多至30%。

CBOT-7月小麦合约 升6-1/4美分，收报每蒲式耳7.09美元。

今日CBOT小麦期货成交量预计为82,320口。(完)

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