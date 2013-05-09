芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受空头回补带动

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，在美国农业部周五发布月度供需报告前出现空头回补。
指标CBOT-7月小麦期货 升穿关键技术阻力位，收在40日和50日移动均线切入位之上。
美国农业部周四早报告，最近一周出口销售旧作小麦23.92万吨，超过预估的0-20万吨，出口新作小麦22.63万吨，低于预估的30-60万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报7.23-1/2美元，升17-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为105,583口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选