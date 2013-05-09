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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 04:40 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受空头回补带动

路透5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，在美国农业部周五发布月度供需报告前出现空头回补。

指标CBOT-7月小麦期货 升穿关键技术阻力位，收在40日和50日移动均线切入位之上。

美国农业部周四早报告，最近一周出口销售旧作小麦23.92万吨，超过预估的0-20万吨，出口新作小麦22.63万吨，低于预估的30-60万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.23-1/2美元，升17-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,583口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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