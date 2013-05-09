芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受空头回补带动

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机

路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。