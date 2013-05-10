芝加哥期市:CBOT小麦录得近四周最大跌幅，因玉米重挫及农业部报告

路透5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下挫2.7%，为近四周最大单日跌幅，交易商称因玉米期货重挫带来卖压，且美国农业部对2013/14年度全球小麦结转库存预估高于预期。

美国农业部预计2013/14年度全球小麦产量为创纪录的7.011亿吨，结转库存为1.8638亿吨，高于市场预计的1.84368亿吨。

美国农业部预计今年美国玉米丰产可能令2013/14年度玉米供应是上一年度的近三倍，小麦也因此承压。

美国农业部预计今年美国冬麦产量为14.86亿蒲式耳，符合市场预计，但较去年减少10%，主要因大平原中部和南部霜冻和干旱影响。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.04-1/2美元，跌19美分。

本周，CBOT－7月小麦期货跌2.3%，但仍在上周交投区间内。

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,020口。(完)

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