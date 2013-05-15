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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周以来最低，因出口需求疲弱

路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三急跌2.4%，至逾一周以来最低，交易商称，因出口需求疲弱和技术性抛售。

指标CBOT-7月软红冬麦合约 午盘前后跌至7美元之下后触发止损卖盘，早盘跌幅扩大。

美元走强使小麦期价进一步承压。

CBOT-7月合约日内跌穿位于50日和30日移动均线的关键支撑位。

分析师预期，美国农业部周四公布的周度出口销售报告将显示，上周出口销售旧作小麦0-25万吨，销售新作小麦25-35万吨。之前一周为销售旧作小麦23.92万吨，销售新作小麦22.63万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.93-3/4美元，跌17美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为80,202口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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