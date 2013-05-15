芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至一周以来最低，因出口需求疲弱

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三急跌2.4%，至逾一周以来最低，交易商称，因出口需求疲弱和技术性抛售。
指标CBOT-7月软红冬麦合约 午盘前后跌至7美元之下后触发止损卖盘，早盘跌幅扩大。
美元走强使小麦期价进一步承压。
CBOT-7月合约日内跌穿位于50日和30日移动均线的关键支撑位。
分析师预期，美国农业部周四公布的周度出口销售报告将显示，上周出口销售旧作小麦0-25万吨，销售新作小麦25-35万吨。之前一周为销售旧作小麦23.92万吨，销售新作小麦22.63万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.93-3/4美元，跌17美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为80,202口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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