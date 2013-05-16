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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，但收在日内低位上方

路透5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商说，因技术性卖出，且预期未来几周美国收成进度提速。

指标CBOT-7月软红冬麦合约 触及4月3日来的最低水平，但收在日内低位上方，因尾盘有回补空头。

美国农业部称，上周出口销售旧作小麦下降至12.5万吨，销售新作小麦41.56万吨。销售为三周低位。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.87-3/4美元，跌6美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为107,629口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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