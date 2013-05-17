芝加哥期市：小麦期货收跌，因作物生长前景改善

路透5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)冬麦期货周五走低，交易商称，因美国作物生长前景改善。

美国中西部软红冬麦生长区降水减少，加快作物生长，而美国大平原乾旱的硬红冬麦生长区的部分地区出现阵雨，使产量前景改善。

本周，CBOT近月合约 回落1.3%。

周五，当CBOT-7月小麦合约 在波林格区间的低端6.80-1/4美元触底反弹后，部分技术买家入市。

民间分析公司Informa Economics预计，不包括硬粒小麦，美国春麦播种面积为1,240.1万英亩，低于农业部预估的1,270万英亩。该公司预估，所有小麦播种面积为5,630万英亩，低于农业部预估的5,640万英亩。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.83-1/4美元，跌4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为66,521口。(完)

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