芝加哥期市：小麦期货收涨，盘中触及近七周低位

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，收在日高附近，交易商称，受助于尾盘出现的一波空头回补，今日盘中，小麦期价多数时间走低。
指标CBOT-7月软红冬麦期货 盘中跌至4月2日以来最低后买家入市。
成交清淡，使价格得以在收盘前快速回升至平盘之上。
Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称，预计美国中西部东部地区本周初将出现降雨，这将有助于诸如印第安纳和俄亥俄等主要种植州软红冬麦的成熟。
美国农业部周一上午公布的数据显示，上周出口检验小麦2,114.9万蒲式耳，低于之前一周的2,398.6万蒲式耳，但略高于预估的1,800-2,100万蒲式耳。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.85-1/4美元，升2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为71,199口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。