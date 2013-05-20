版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 04:35 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，盘中触及近七周低位

路透5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，收在日高附近，交易商称，受助于尾盘出现的一波空头回补，今日盘中，小麦期价多数时间走低。

指标CBOT-7月软红冬麦期货 盘中跌至4月2日以来最低后买家入市。

成交清淡，使价格得以在收盘前快速回升至平盘之上。

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称，预计美国中西部东部地区本周初将出现降雨，这将有助于诸如印第安纳和俄亥俄等主要种植州软红冬麦的成熟。

美国农业部周一上午公布的数据显示，上周出口检验小麦2,114.9万蒲式耳，低于之前一周的2,398.6万蒲式耳，但略高于预估的1,800-2,100万蒲式耳。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.85-1/4美元，升2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,199口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐