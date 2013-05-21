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市场报道 | 2013年 5月 22日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：小麦期货收低，因玉米市场下跌

路透5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，为过去五日内第四日收低，交易商称，因玉米市场走软。

指标CBOT-7月软红冬麦期货 盘中跌至4月2日以来最低。该合约在跌穿20日波林格区间后获得一些低吸买盘。

美国农业部周一下午称，美国冬麦生长优良率为31%，较之前一周低1个百分点。上年同期优良率为58%。

春麦种植完成率为7%，低于五年均值76%。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.80-1/2美元，跌4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为60,533口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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