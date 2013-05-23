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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走坚，因在美国农业部公布出口报告后出现空头回补

路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨2.1%，触及逾一周最高位，因在美国农业部发布优于预期的出口数据后，市场出现空头回补。

CBOT-7月小麦期货 一度盘中升穿50日移动均线切入位，但未能守在该关键技术水准支撑位上方。

CBOT小麦期货连升两日，升幅达到3.4%。周二，小麦期货跌至4月3日来最低位。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售旧作小麦23.9万吨，新作小麦71.36万吨，市场预估分别为0-20万吨和30-40万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.03-1/4美元，升14-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为115,162口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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