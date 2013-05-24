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市场报道 | 2013年 5月 25日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因获利了结

路透5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，交易商说，因小麦期货连涨两天后投资人获利了结。

天气预报，美国大平原南部乾燥地区迎来降雨有利小麦生长，为价格带来进一步压力。

CBOT-7月小麦本周升1.9%。

美国农业部称，民间出口商表示销售180,000吨美国软红冬麦往中国。

在美国阵亡将士纪念日周末假期前，交投清淡。周一谷物市场将休市。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.97-1/2美元，跌5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,218口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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