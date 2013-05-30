芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因美国发现未经批准基因改造小麦

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，因投资人担心在美国俄勒冈州农田发现未经批准基因改造(GMO)小麦可能影响美国小麦的出口需求。
跌幅有限，因分析师表示，所发现的GMO小麦品种仅占美国出口的一小部分。
日本农林水产省在美国发现上述GMO小麦后取消购买美国西部白麦的订单。
欧盟执委会表示，将对来自美国的进口小麦进行测试，如果含有上述基因改造小麦，将不准进口。
分析师预计美国农业部周五早将公布最近一周出口销售旧作小麦0-20万吨，新作小麦25-45万吨。之前一周分别为23.9万吨和71.36万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.98-3/4美元，跌4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为91,060口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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