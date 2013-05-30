芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因美国发现未经批准基因改造小麦

路透5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，因投资人担心在美国俄勒冈州农田发现未经批准基因改造(GMO)小麦可能影响美国小麦的出口需求。

跌幅有限，因分析师表示，所发现的GMO小麦品种仅占美国出口的一小部分。

日本农林水产省在美国发现上述GMO小麦后取消购买美国西部白麦的订单。

欧盟执委会表示，将对来自美国的进口小麦进行测试，如果含有上述基因改造小麦，将不准进口。

分析师预计美国农业部周五早将公布最近一周出口销售旧作小麦0-20万吨，新作小麦25-45万吨。之前一周分别为23.9万吨和71.36万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.98-3/4美元，跌4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,060口。(完)

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