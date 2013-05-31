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市场报道 | 2013年 6月 1日 星期六 04:42 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受玉米和大豆期货走强带动

路透5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称受助于玉米和大豆期货大涨，抵住了对美国俄勒冈州农田发现未经批准基因改造(GMO)小麦后出口将受损的担忧。

本周，CBOT-7月软红冬麦 升1.4%，本月跌2.1%。

7月合约收在50日移动均线切入位上方，为5月14日来首次收在该关键技术点位之上。

美国官方正在对为何俄勒冈州会出现未经批准基因改造(GMO)小麦进行调查。

南韩面粉厂周五表示在检测美国出口的小麦是否受未批准GMO小麦污染前，将暂停进口美国小麦。

路透调查显示，黑海地区今年小麦出口可能将增加31%，至3,200万吨，因俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦在去年大旱后恢复出口。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.05-1/2美元，跌6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,707口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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