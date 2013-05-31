芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受玉米和大豆期货走强带动

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称受助于玉米和大豆期货大涨，抵住了对美国俄勒冈州农田发现未经批准基因改造(GMO)小麦后出口将受损的担忧。
本周，CBOT-7月软红冬麦 升1.4%，本月跌2.1%。
7月合约收在50日移动均线切入位上方，为5月14日来首次收在该关键技术点位之上。
美国官方正在对为何俄勒冈州会出现未经批准基因改造(GMO)小麦进行调查。
南韩面粉厂周五表示在检测美国出口的小麦是否受未批准GMO小麦污染前，将暂停进口美国小麦。
路透调查显示，黑海地区今年小麦出口可能将增加31%，至3,200万吨，因俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦在去年大旱后恢复出口。
CBOT-7月小麦期货 结算价报7.05-1/2美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为109,707口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。