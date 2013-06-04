版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘基本持稳，技术性买盘带动市场从隔夜低位反弹

路透6月4日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周二基本持稳，交易商称，技术性买盘带动价格从隔夜触及的低位反弹。

天气状况改善有利于冬小麦的生长，使买盘受限。

价格从隔夜触及的低位反弹，指标CBOT-7月软红冬麦合约 在波林格区间的中部寻获支撑。

美国农业部周一下午表示，上周美国冬麦优良率为32%，较之前一周上升1%。

尽管优良率改善，但仍是2002年以来6月初的最低水平。

阿尔及利亚的国家谷物局(OAIC)举行标购，购买5万吨8月和9月付运的小麦，产地不限。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.09美元，微升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为119,673口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐