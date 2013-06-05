芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因出口需求疲弱

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透芝加哥6月5日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，收位接近日内低位，交易商说，因出口前景黯淡。
指标CBOT-7月软红冬麦合约 下挫1.1%，跌穿在30日和50日移动均线这两个关键技术支撑位。
分析师预期，美国农业部在周四早上公布的报告将显示最新一周没有出口销售旧作小麦，新作小麦出口销售将介于400,000-600,000吨。之前一周，分别为出口销售35,900吨和728,300吨。
韩国饲料协会买入60,000吨可选来源地饲料用小麦，且表示不接受美国小麦，因俄勒冈发现未经批准的转基因小麦。
孟山都 周三称，在俄勒冈州和华盛顿州对商业小麦种子进行广泛检验，没有发现其长期搁置的、转基因试验小麦的踪影。
民间分析公司Informa Economics将2013年美国冬麦产量预估从15.29亿蒲式耳下调至14.94亿蒲式耳。
作物预估机构Lanworth将2013/14年美国小麦收成预估量下调1%，至14.5亿蒲式耳，因为种植被推迟，将导致春麦播种面积减少。
CBOT-7月小麦期货 结算价报7.01-1/2美元，大跌7-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为90,241口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。