芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因出口需求疲弱

路透芝加哥6月5日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，收位接近日内低位，交易商说，因出口前景黯淡。

指标CBOT-7月软红冬麦合约 下挫1.1%，跌穿在30日和50日移动均线这两个关键技术支撑位。

分析师预期，美国农业部在周四早上公布的报告将显示最新一周没有出口销售旧作小麦，新作小麦出口销售将介于400,000-600,000吨。之前一周，分别为出口销售35,900吨和728,300吨。

韩国饲料协会买入60,000吨可选来源地饲料用小麦，且表示不接受美国小麦，因俄勒冈发现未经批准的转基因小麦。

孟山都 周三称，在俄勒冈州和华盛顿州对商业小麦种子进行广泛检验，没有发现其长期搁置的、转基因试验小麦的踪影。

民间分析公司Informa Economics将2013年美国冬麦产量预估从15.29亿蒲式耳下调至14.94亿蒲式耳。

作物预估机构Lanworth将2013/14年美国小麦收成预估量下调1%，至14.5亿蒲式耳，因为种植被推迟，将导致春麦播种面积减少。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.01-1/2美元，大跌7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,241口。(完)

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