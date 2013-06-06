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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘

路透6月6日 - 美国小麦期货周四下跌，交易商说，因技术性疲弱。

小麦期货价格早盘上涨，但因指标CBOT-7月软红冬麦 未能守住30日和50日移动均线支撑位之上，一波技术性卖盘打压市场。

在收盘前不久，一些尾盘回补空头将小麦期货从日内低位拉回。

美国农业部周四早上表示，旧作小麦出口销售负33,200吨，新作小麦出口销售664,900吨。分析师原本预期，在最新一周没有出口销售旧作小麦，出口销售新作小麦介于400,000-600,000吨。

伊朗国家谷物购买机构GTC买入600,000吨欧洲小麦，较预期多100,000吨，因预料伊朗国内小麦产量下降。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.97-3/4美元，下跌3-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为117,008口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　

(编译 利棣儿；审校　李军)
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