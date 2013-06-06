芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透6月6日 - 美国小麦期货周四下跌，交易商说，因技术性疲弱。
小麦期货价格早盘上涨，但因指标CBOT-7月软红冬麦 未能守住30日和50日移动均线支撑位之上，一波技术性卖盘打压市场。
在收盘前不久，一些尾盘回补空头将小麦期货从日内低位拉回。
美国农业部周四早上表示，旧作小麦出口销售负33,200吨，新作小麦出口销售664,900吨。分析师原本预期，在最新一周没有出口销售旧作小麦，出口销售新作小麦介于400,000-600,000吨。
伊朗国家谷物购买机构GTC买入600,000吨欧洲小麦，较预期多100,000吨，因预料伊朗国内小麦产量下降。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.97-3/4美元，下跌3-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为117,008口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。