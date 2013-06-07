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市场报道 | 2013年 6月 8日 星期六 06:01 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及冬麦收割即将展开

路透6月7日 - 美国小麦期货周五多数收跌，连跌第三天，交易商说，因技术性卖盘，以及冬麦收割即将展开。

本周，CBOT-7月软红冬麦合约 下跌1.3%。

CBOT-7月小麦期货周五早盘上涨，但在逼近50日移动均线时遇阻。随后出现的技术性疲弱走势拖累价格跌至20日波林格区间中点以下。

路透调查显示，分析师平均预期，美国农业部报告将显示2013年美国小麦产量为14.67万蒲式耳。5月报告为14.86亿蒲式耳，低于上年同期的16.46亿蒲式耳。

根据调查，美国2013/14作物年小麦结转库存料为6.4亿蒲式耳，全球小麦结转库存为1.85144亿吨。

日本农林水产省买入163,605吨美国，加拿大和澳洲食用小麦。在美国俄勒冈州发现未经批准的转基因小麦后，日本连续第二周没有买入美国西部白麦。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.96-1/4美元，下跌1-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为102,427口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　 (编译 利棣儿；审校 母红)
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