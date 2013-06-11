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市场报道 | 2013年 6月 12日 星期三 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货结束四日连跌，因在农业部供需报告前有空头回补

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货二上涨，结束四日连跌，因在美国农业部供需报告前，有空头回补和轧平仓位动作。

分析师预计美国农业部将在周三月报中下调新作小麦结转库存预估，并小幅上调旧作库存预估。

日本农林水产省表示，寻求买入12万吨饲料小麦，但排除从美国太平洋沿岸西北部出运的供应，这是上月俄勒冈州发现未经批准基因改造小麦后日本首次标购。

俄罗斯农业部将今年小麦产量预估由5,400-5,500万吨下调至5,000-5,400万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.96-3/4美元，升7美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为121,418口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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