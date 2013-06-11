芝加哥期市：CBOT小麦期货结束四日连跌，因在农业部供需报告前有空头回补

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货二上涨，结束四日连跌，因在美国农业部供需报告前，有空头回补和轧平仓位动作。

分析师预计美国农业部将在周三月报中下调新作小麦结转库存预估，并小幅上调旧作库存预估。

日本农林水产省表示，寻求买入12万吨饲料小麦，但排除从美国太平洋沿岸西北部出运的供应，这是上月俄勒冈州发现未经批准基因改造小麦后日本首次标购。