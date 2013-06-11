芝加哥期市：CBOT小麦期货结束四日连跌，因在农业部供需报告前有空头回补

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货二上涨，结束四日连跌，因在美国农业部供需报告前，有空头回补和轧平仓位动作。
分析师预计美国农业部将在周三月报中下调新作小麦结转库存预估，并小幅上调旧作库存预估。
日本农林水产省表示，寻求买入12万吨饲料小麦，但排除从美国太平洋沿岸西北部出运的供应，这是上月俄勒冈州发现未经批准基因改造小麦后日本首次标购。
俄罗斯农业部将今年小麦产量预估由5,400-5,500万吨下调至5,000-5,400万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.96-3/4美元，升7美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为121,418口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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