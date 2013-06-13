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市场报道 | 2013年 6月 14日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，稍早下跌后出现逢低承接买盘

路透6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上周，交易商称在稍早下跌后出现一波逢低承接和空头回补买盘。

CBOT-7月小麦期货 合约一度跌至三周半低点，跌穿20日布林格区间低端，之后买家回场。

美国农业部周四公布，周度出口销售旧作小麦42.73万吨，分析师原先预估没有旧作小麦出口。新作小麦出口销售为零，低于预估的40-60万吨。

CBOT-7月小麦期货结算价报6.85-1/2美元，升2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,382口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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