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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT-7月小麦微幅收低，跌至四周低点后受逢低承接买盘支撑

路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货周一微幅收低，在稍早价格跌至近四周低点后有逢低承接买盘进场。

逢低承接买盘带动CBOT－7月软红冬麦合约 盘中升穿五日移动均线切入位，但未能守住这一关键技术点位。

7月合约盘中跌至5月21日最低水准，自6月4日以来都未能收在五日移动均线切入位之上。

美国农业部周一早公布，上周出口检验小麦2,159.2万蒲式耳，符合市场预估的1,800-2,500万，但低于上周的2,484万。

CBOT-7月小麦期货结算价报6.80-1/2美元，跌1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,087口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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