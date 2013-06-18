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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受逢低承接买盘带动

路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商称因在价格逼近近一个月最低水准后，有逢低承接买家进场。

指标CBOT-7月软红冬麦期货 收在五日移动均线切入位之上，为6月4日来首见。

7月合约在周一跌至5月21日来最低水准后目前处于升势中，今日受尾盘买盘提振，收盘水准接近日高。

一农业气象学家表示，本周稍早的部分降雨推迟了美国大平原硬红冬麦作物的收割，给小麦市场带来支撑。

美国农业部周一报告，截至6月16日该周，冬麦收割率为11%，低于去年的51%和五年均值25%。

CBOT-7月小麦期货结算价报6.87-1/2美元，升7美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为117,319口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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