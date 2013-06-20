芝加哥期市：小麦期货走低，但收盘时因空头回补脱离低位

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收低，交易商称，因商品市场的普遍跌势和美元走强而承压，但空头回补和技术性买盘使跌幅受限。
指标CBOT-7月软红冬麦合约周四上午下跌多至1.7%，但当价格跌穿20和30日移动均线后，买家入市。
7月合约收在50日移动均线之下，受累于尾盘出现的一波卖盘。
美国农业部周四上午称，上周出口销售2013/14年小麦43.27万吨，在35-55万吨的预估区间内。
CBOT-7月小麦期货 结算价报7.00-1/2美元，跌6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为143,217口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。