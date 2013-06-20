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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，但收盘时因空头回补脱离低位

路透6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收低，交易商称，因商品市场的普遍跌势和美元走强而承压，但空头回补和技术性买盘使跌幅受限。

指标CBOT-7月软红冬麦合约周四上午下跌多至1.7%，但当价格跌穿20和30日移动均线后，买家入市。

7月合约收在50日移动均线之下，受累于尾盘出现的一波卖盘。

美国农业部周四上午称，上周出口销售2013/14年小麦43.27万吨，在35-55万吨的预估区间内。

CBOT-7月小麦期货 结算价报7.00-1/2美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为143,217口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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