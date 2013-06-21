芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，本周收涨2.3%

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，交易商称，受累于本周稍早劲扬后尾盘出现的获利了结卖盘。
本周，CBOT指标-7月软红冬麦合约 上扬2.3%，为七周来最大单周百分比涨幅。
CBOT小麦期货收在日低附近，盘中陷于狭窄区间内。
尾盘抛售使7月合约跌至40日和50日移动均线之下，但仍守在30日移动均线这一关键技术支撑位之上。
分析师预计，美国农业部下周公布的报告将显示，美国春麦播种面积为1,213.2万英亩，低于3月预期的1,270.1万英亩。
分析师还预计，报告将显示截至6月1日美国小麦库存为7.45亿蒲式耳，上年同期为7.43亿蒲式耳。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.98美元，跌2-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为107,833口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校)
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