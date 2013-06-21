芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，本周收涨2.3%

美国热股：Snap盘初上扬1.3%，多家券商给予该股初始评级

路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)