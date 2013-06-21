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市场报道 | 2013年 6月 22日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，本周收涨2.3%

路透6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，交易商称，受累于本周稍早劲扬后尾盘出现的获利了结卖盘。

本周，CBOT指标-7月软红冬麦合约 上扬2.3%，为七周来最大单周百分比涨幅。

CBOT小麦期货收在日低附近，盘中陷于狭窄区间内。

尾盘抛售使7月合约跌至40日和50日移动均线之下，但仍守在30日移动均线这一关键技术支撑位之上。

分析师预计，美国农业部下周公布的报告将显示，美国春麦播种面积为1,213.2万英亩，低于3月预期的1,270.1万英亩。

分析师还预计，报告将显示截至6月1日美国小麦库存为7.45亿蒲式耳，上年同期为7.43亿蒲式耳。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.98美元，跌2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为107,833口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校)

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