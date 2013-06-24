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市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货大跌2.8%，受累于收割压力

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大幅走低，交易商称，受累于美国冬麦收割推进所带来的压力。

指标CBOT-7月软红冬麦期货 急跌2.8%，录得该现货合约5月10日来最大单日跌幅。

CBOT-5月小麦期货 在6.76-3/4美元触底反弹，较20日波林格区间底部仅高出3/4美分。

现货市场也走软，以驳船运送至美国墨西哥湾的小麦买入价回落，因供应增加。

美国农业部周一上午表示，上周出口检验小麦1,475.8万蒲式耳，低于之前一周的2,159.2万蒲式耳。分析师预期为1,500-2,000万蒲式耳。(完)

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.79美元，跌19美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为190,013口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)

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