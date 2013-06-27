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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌六日，触及4月1日来最低

路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，因交易商在关键的政府报告前整固仓位。美国农业部将发布报告显示本月初库存水准。

CBOT-7月小麦期货 连跌六个交易日，触及4月1日来最低。

美国农业部周四早间发布，周度出口销售旧作小麦73.18万吨，高于预估的35-55万吨，没有出口新作小麦，符合预估。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.63-1/2美元，跌3-1/2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为103,726口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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