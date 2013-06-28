芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第七日，触及一年低位

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五重挫至逾一年低位，交易商说，因在美国冬麦持续收割之际，报告显示产量高于预期，且玉米市场大跌也拖累小麦市场。
CBOT近月软红冬麦合约 触及2012年6月20日来的最低水平，且连续第七日下跌。此为2009年12月来最长的近月合约跌势。
本周，CBOT-7月小麦 下挫7.2%，为截至2012年6月1日当周以来近月合约最大周度跌幅。在6月，近月合约 大跌8.1%，在第二季下滑5.8%。
美国农业部周五称，在6月1日，美国小麦库存为7.18亿蒲式耳，低于市场预期的7.45亿蒲式耳。
美国农业部称，硬粒小麦以外的春麦种植面积为1,229.5万英亩，低于3月时预估的1,270.1万英亩，但多于分析师预期的1,213.2亿。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.48-1/2美元，跌15美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为120,002口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。