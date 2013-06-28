芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第七日，触及一年低位

路透6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五重挫至逾一年低位，交易商说，因在美国冬麦持续收割之际，报告显示产量高于预期，且玉米市场大跌也拖累小麦市场。

CBOT近月软红冬麦合约 触及2012年6月20日来的最低水平，且连续第七日下跌。此为2009年12月来最长的近月合约跌势。

本周，CBOT-7月小麦 下挫7.2%，为截至2012年6月1日当周以来近月合约最大周度跌幅。在6月，近月合约 大跌8.1%，在第二季下滑5.8%。

美国农业部周五称，在6月1日，美国小麦库存为7.18亿蒲式耳，低于市场预期的7.45亿蒲式耳。

美国农业部称，硬粒小麦以外的春麦种植面积为1,229.5万英亩，低于3月时预估的1,270.1万英亩，但多于分析师预期的1,213.2亿。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.48-1/2美元，跌15美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为120,002口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)