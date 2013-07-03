芝加哥期市：CBOT小麦期货创两周最大单日升幅，因出口需求反弹

投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
路透7月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三录得两周最大单日升幅，交易商称因在本周稍早价格跌至逾一年低点后，对美国小麦的需求反弹。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.57-3/4美元，升8-1/4美分，或1.27%，为6月19日来最大单日升幅。
民间分析公司Informa Economics将今年美国小麦产量预估由20.57亿蒲式耳下调至20.16亿蒲式耳。
美国农业部报告，出口商向中国出口了36万吨美国软红冬麦，本市场年度付运。
中国还在近期交易中购入30万吨新作澳洲小麦，因中国遭遇强降雨令国内作物受损。
今日CBOT小麦期货成交量预计为106,653口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
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