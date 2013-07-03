版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 4日 星期四 03:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货创两周最大单日升幅，因出口需求反弹

路透7月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三录得两周最大单日升幅，交易商称因在本周稍早价格跌至逾一年低点后，对美国小麦的需求反弹。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.57-3/4美元，升8-1/4美分，或1.27%，为6月19日来最大单日升幅。

民间分析公司Informa Economics将今年美国小麦产量预估由20.57亿蒲式耳下调至20.16亿蒲式耳。

美国农业部报告，出口商向中国出口了36万吨美国软红冬麦，本市场年度付运。

中国还在近期交易中购入30万吨新作澳洲小麦，因中国遭遇强降雨令国内作物受损。

今日CBOT小麦期货成交量预计为106,653口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐