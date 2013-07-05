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市场报道 | 2013年 7月 6日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跟随玉米期货走低，市场交投清淡

路透7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，交易商称，跟随玉米市场跌势，在美国独立日假期后市场交投清淡。

指标COBT-9月软红冬麦期货 本周收涨0.3%。

今日CBOT小麦成交量总计仅为66,472口，250日均值为104,262口。

美国农业部周度旧作出口销售报告显示，上周出口销售美国小麦59.3万吨，接近50-80万吨的市场预估区间的低端。无新作小麦销售，与预期一致。

出口商报告，向中国出口销售12万吨美国软红冬麦，为三日来第二次。

乌克兰农业部将该国小麦收成预估上调至2,000-2,100万吨，之前的预估为2,000万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.56美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为67,580口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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