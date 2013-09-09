芝加哥期市：小麦期货回落1.1%，受累于获利了结

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商称，受累于获利了结，因出口市场对美国小麦需求低迷以及市场预期库存充裕。
指标CBOT12月小麦合约 收跌1%，在6.39-1/4美元触底反弹。
周一触及的低点仅较周五开盘价高1美分。
CBOT小麦期货受到一定的技术支撑，因在价格逼近20日波林格区间的底部时，买家入市。
美国农业部周一表示，上周出口检验小麦3,158.9万蒲式耳，与市场预估区间2,900-3,300万蒲式耳一致。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.41-1/4美元，跌6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为45,330口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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