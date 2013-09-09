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市场报道 | 2013年 9月 10日 星期二 05:27 BJT

芝加哥期市：小麦期货回落1.1%，受累于获利了结

路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商称，受累于获利了结，因出口市场对美国小麦需求低迷以及市场预期库存充裕。

指标CBOT12月小麦合约 收跌1%，在6.39-1/4美元触底反弹。

周一触及的低点仅较周五开盘价高1美分。

CBOT小麦期货受到一定的技术支撑，因在价格逼近20日波林格区间的底部时，买家入市。

美国农业部周一表示，上周出口检验小麦3,158.9万蒲式耳，与市场预估区间2,900-3,300万蒲式耳一致。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.41-1/4美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为45,330口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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