芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布月度供需报告前大多收高

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
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路透芝加哥9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收高，交易商称，在美国农业部公布月度供需报告前有一些空头回补买盘提振。
指标CBOT-12月软红冬麦合约 未能突破30日移动均线切入位6.52-1/2美元阻力水准后，市场升势受限，这是该合约的日高。
自9月3日来，该合约一直未能突破这一关键技术水准。
CBOT-9月小麦期货 升1-1/4美分，成交极为清淡，仅84口，该合约周五到期。
市场预计美国农业部将在周四发布的月报中维持2013/14年度国内小麦结转库存预估在5.51亿蒲式耳，路透访查的分析师预估区间为4.77-6亿。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.48美元，涨1-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为61,423口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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