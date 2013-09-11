芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布月度供需报告前大多收高

路透芝加哥9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收高，交易商称，在美国农业部公布月度供需报告前有一些空头回补买盘提振。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 未能突破30日移动均线切入位6.52-1/2美元阻力水准后，市场升势受限，这是该合约的日高。