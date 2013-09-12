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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受尾盘技术性买盘带动

路透9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称因技术性买盘带动，盘中多数时间因玉米市场颓势，小麦也下滑。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 从日低6.37-1/4美元反弹，离合约低点还不到2美分，之后在20日布林格区间低端附近寻获支撑。

尾盘一波买盘将小麦期货价格推升至日高，12月合约收在30日移动均线切入位之上，为8月28日来首见。

美国农业部在月度供需报告中将美国小麦库存预估上调1,000万蒲式耳，至5.51亿，超过市场预估，但分析师表示，这对今日小麦期货价格走势影响不大。

美国农业部周四早公布的周度出口销售报告显示，最近一周出口销售2013/14年度小麦54.39万吨，预估为45-65万吨，但低于之前一周的66.83万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.53美元，涨5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,309口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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