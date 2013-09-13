芝加哥期市：CBOT-12月小麦期货下挫约1.9%，本周收低1.1%

路透9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货周五下挫约1.9%，交易商称，美国小麦价格需要进一步下滑，以在出口市场更具竞争力。

一些天气预报称美国大平原将有降雨，预计将在冬麦播种前提升土壤湿度，这令市场进一步承压。

高盛将三个月、六个月和12个月小麦价格预估均维持在每蒲式耳6.50美元。