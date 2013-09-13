芝加哥期市：CBOT-12月小麦期货下挫约1.9%，本周收低1.1%

投行观点：Exar评级从买入下调至持有--Stifel
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路透9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货周五下挫约1.9%，交易商称，美国小麦价格需要进一步下滑，以在出口市场更具竞争力。
本周，指标CBOT-12月软红冬麦合约 收低1.1%。
一些天气预报称美国大平原将有降雨，预计将在冬麦播种前提升土壤湿度，这令市场进一步承压。
乌克兰谷物出口较去年增加11%，包括260万吨小麦。
高盛将三个月、六个月和12个月小麦价格预估均维持在每蒲式耳6.50美元。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.41-1/2美元，跌11-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量69,180口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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